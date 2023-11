Massacrato di botte da due detenuti | grave Scagni che uccise la sorella

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 novembre 2023) Alberto, l'uomo che nel maggio 2022 è stato arrestato per aver ucciso laAlice, è statodida duemaghrebini nella cella del carcere di Sanremo dove si trova, detenuto nella cosiddetta sezione 'protetti'. Vista la gravità della situazione, il magistrato di turno ha ordinato alla polizia penitenziaria l'intervento con l'utilizzo della forza eè stato salvato. I duemaghrebini sono stati arrestati per tentato omicidio e sequestro di persona., che già aveva subito una pesante aggressione fisica all'interno del carcere di Marassi a Genova Marassi, è stato trasferito nel pronto soccorso di un ospedale in condizioni critiche.