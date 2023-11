Maschilismo e pazzia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 23 novembre 2023) Spengo la tv per non sentire di quella povera ragazza, Giulia Cecchettin, uccisa dal fidanzato. Ma come si può? Quello è un pazzo criminale.Giusy CalcamoVia email Gentile lettrice, ha detto bene, un pazzo criminale. Non ho commentato finora questo omicidio perché provo ciò che prova lei. Però vorrei fare un paio di osservazioni. Noto en passant che nella stampa di regime trasuda il sollievo di poter distogliere l’attenzione da due fallimenti, in Ucraina e a Gaza. In Ucraina è fallita la controffensiva, come chiunque col cervello a posto aveva previsto. A Gaza è fallita la nostra umanità, e la stampa non sa più come nascondere il fatto che noi Europa siamo dalla parte di chi ammazza migliaia di bambini, crimine inaudito, abissale. Vengo alla povera Giulia e al. Viviamo in una società di radici patriarcali, ma in transizione: da un lato quella cultura permane ...