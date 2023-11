Mary e lo spirito di mezzanotte | recensione del film di Enzo d’Alò

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ile lodi(A Greyhound of a Girl), 2023. Regia:. Cast: Mia O’Connor, Sharon Horgan, Brendan Gleeson, Rosaleen Linehan, Charlene McKenna, Paul Tylak.Genere: animazione, drammatico, fantastico. Durata: 85 minuti. Dove l’abbiamo visto: in anteprima stampa (screener), in lingua originale.Trama: La giovanedeve fare i conti con la malattia della nonna, ormai in fin di vita. “Aby”. Così inizia, nella sua versione originale, il nuovo lungometraggio del regista partenopeo, il suo primo di caratura veramente internazionale: girato in lingua inglese (così è stato presentato durante la prima mondiale a Berlino, nella sezione Generation), con ...