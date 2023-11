Martina Franca | piano Sociale di Zona 2022-2024 | la Cabina di regia ha incontrato organizzazioni sindacali e del Terzo settore

Martina Franca: cedimento dell'asfalto, tratto di strada con traffico bloccato in zona Pergolo Stamattina anche la rottura di un tronco ...

Il cedimento si è verificato a metà mattinata. Intervento della polizia locale per la messa in sicurezza del tratto di strada, in zona Pergolo di. Da dettagliare se si tratti o meno di una parte di strada soggetta a lavori nei giorni scorsi. Traffico momentaneamente bloccato e non si escludono disagi all'ora di punta, ovvero ...

Martina Franca: Armonie d'Itria, la banda suona all'ospedale per Santa Cecilia Stasera Virgilio

Martina Franca, l'Udc chiede chiarezza sugli eventi di Natale Taranto Buonasera

Comunità in lutto per Silvia Venturi, moglie dell’ex sindaco Tanari

Dopo una lunga malattia si è spenta ieri nella sua casa a Rosola di Zocca Silvia Venturi, 61 anni, moglie dell’ex sindaco di Zocca Gianfranco Tanari. Ha lasciato anche la figlia Martina, la mamma Fran ...

L’UDC di Martina chiede chiarezza sugli eventi di Natale

Il gruppo consiliare UDC di Martina chiede la convocazione urgente delle commissioni turismo e attività produttive per fare chiarezza sugli eventi di Natale.