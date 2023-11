Marco Rossi | «Garcia presuntuoso ma i giocatori potrebbero essere appagati»

(Di giovedì 23 novembre 2023) Il Ct dell’Ungheriaè intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento del Napoli e di«Il Napoli ha quattro partite di seguito tutt’altro che agevoli, ma gli azzurri hanno dimostrato negli anni di poter fronteggiare anche gli impegni impossibili. Mazzarri conosce bene la piazza ed ha grandi calciatori, anche se ha dovuto lavorare senza i nazionali e quindi ha dovuto allenare a ranghi ridotti. L’uscita di uno dei due centrali, giocando con una difesa a quattro, è un’ipotesi rischiosa ma dipende dalle situazioni di gioco e dagli eventi del campo. Secondo me per la pressione in mediana sui trequartisti alla Koopmeiners contro l’Atalanta sarà importante una prima battuta portata da Lobotka» Su«Su di lui tutte le responsabilità dopo un avvio un po’ ...

Ungheria, Marco Rossi: 'Mi manca allenare tutti i giorni, ma prima il Mondiale'

Commenta per primo Intervistato da BresciaOggi, il tecnico dell'Ungheriaha affrontato il tema relativo al suo futuro: 'Ritorno in un club Non mi dispiacerebbe. Nel club puoi determinare di più, in Nazionale i giocatori li vedi solo per qualche giorno. Un mese ...

Ungheria, Rossi: “Europei Spero di non incontrare l’Italia, arriverà tirata a lucido” Mediagol.it

Ungheria, il CT Rossi: "Mi manca il lavoro quotidiano, ma prima voglio conquistare il Mondiale" TUTTO mercato WEB

Ct Ungheria ammette: “Per me sarebbe un sogno allenare il Napoli”

Il Ct dell'Ungheria Marco Rossi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli e ha parlato del momento del Napoli ...

Vasco Rossi: 40 anni di “Bollicine”, esce la versione rimasterizzata

BOLOGNA - Carosello Records, storica etichetta di Vasco Rossi, celebra i primi 40 anni di “BOLLICINE”, l’album più venduto dell’anno all’epoca della sua ...