Marcianise | 16enne accoltellato fuori scuola | fermati due fratellastri

(Di giovedì 23 novembre 2023). Due persone sono state fermate per l’accoltellamento di un ragazzo di 16 anni all’esterno di unadi, Caserta. Si tratta, a quanto si apprende, di due, uno dei due minorenne. Risultano indagati per tentato omicidio, lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo l’uscita delle classi dall’istituto. Il giovane era passato all’esterno del plesso, dove è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi. Ne sarebbe nata una lite culminata nel sangue. Qualcuno del gruppo avrebbe estratto un coltello e sferrato un fendente che ha colpito ilalla schiena, vicino alla scapola sinistra. Non è in pericolo di vita, e sul caso continuano le indagini dei carabinieri.