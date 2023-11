Manovra | regge il patto nella maggioranza Il Carroccio ritira tutti i suoi emendamenti

(Di giovedì 23 novembre 2023) La Lega aveva proposto tre modifiche alla legge di bilancio per lanciare segnali al suo elettorato in vista delle europee. Ma la volontà di Palazzo Chigi ha prevalso

Manovra - Tajani : correggere cedolare secca - no ad aumento tasse

Manovra - il governo corregge il tiro : niente accesso ai conti correnti - ritorna Quota 103 - ma resta la cedolare al 26% per gli affitti brevi – Le modifiche

Manovra - Durigon : “Tagli alle pensioni dei medici? La norma si può correggere - possibile fare un maxi-emendamento come governo”

In piazza dalle 'tute blu' al commercio: "Con la Manovra pagano gli ultimi e i penultimi, così non va"

... la nuova legge di bilancio va nella direzione opposta, non mette al centro gli interessi di lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati che sono coloro sulle cui spalle siil Paese'.

Manovra, Giorgetti: economia regge ma rischi al ribasso Sky Tg24

In piazza dalle "tute blu" al commercio: «Con la Manovra pagano gli ultimi e i penultimi, così non va»

Tutto pronto per lo sciopero generale di venerdì 24 novembre a Piacenza. L’appuntamento è in piazza Cavalli alle 9:30 per il concentramento, da lì spazio alla voce dei lavoratori e alla fine, intorno ...