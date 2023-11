Manovra | l’economista sicuro | “L’Italia ha un vantaggio”

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023)Becchetti in un’intervista a ‘Il Dubbio’ commenta lae svela cheha unimportante rispetto alle altre. Leonardo Becchetti, economista, in un’intervista a Il Dubbio analizza nei dettagli lae conferma cheha un piccolorispetto ad altri Paesi. “Il nostro era tra gli Stati con più debito – spiega l’esperto – ora troviamo anche la Francia. Tutto questo ha spostato l’asse della bilancia e per noi è sicuramente un fattore positivo. Sono i transalpini ad essere più in difficoltà e quindi maggiormente esposti“.Becchetti intervistato da ‘Il Dubbio’ sulla– Notizie.com – © AnsaRitornando allaspiega ...