“Mangiare Male” è il nuovo singolo dei Dittatvra

(Di giovedì 23 novembre 2023) Da venerdì 24 novembre 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “” (Overdub Recordings), ildeigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 17 novembre. “”, il primoche anticipa illavoro discografico della band, è un brano scritto con l’intenzione di raccontare il costante logoramento ambientale a livello mondiale dovuto all’inquinamento, causato dai disseminati campi di allevamento intensivo di carne aniper il mercato globale. Tutto ciò è visto dal punto di vista di uno squilibrato misantropo che si compiace di distruggere il mondo consumando abbondantemente carne proveniente da questo tipo di commercio usurante. Dal punto di vista ...

