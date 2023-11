Maltempo in Abruzzo - piove da 24 ore - danni e disagi. Giovedì allerta gialla

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’sta affrontando condizioni meteorologiche estreme con piogge incessanti che hanno colpito in particolare la fascia costiera. La situazione più grave si verifica nell’area metropolitana che comprende Pescara, Montesilvano e Francavilla al Mare, dove le strade sono inondate, alberi sono caduti sulle auto e case e attività commerciali al livello della strada sono state allagate. A Montesilvano, il sindaco Ottavio De Martinis ha sospeso per due giorni le attività didattiche dell’istituto Alessandrini a causa di problemi elettrici dovuti a infiltrazioni d’acqua. È stato anche vietato l’accesso alla riserva naturale di Santa Filomena e la sosta nelle strade adiacenti, ad eccezione di via Aldo Moro lungo la spiaggia. A Pescara, diverse strade sono state chiuse, inclusi sottopassi e una via importante verso la capitaneria di porto. Il comune ha emesso un avviso ...