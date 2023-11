Maltempo e rischio nubifragi | scatta l’allerta Paura a Pescara per il crollo in galleria

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 23 novembre 2023) Come avevamo anticipato ieri (leggi qui) arriva il freddo, con temperature in picchiata e gelate diffuse. La prima irruzione artica della stagione è attesa sabato e proseguirà per i successivi dieci giorni, ma già per oggi, giovedì 23 novembre, la Protezione civile ha diramato allerta arancione per iloggi in Calabria e Sicilia. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Puglia e Sardegna. Le previsioni dei prossimi giorni Secondo gli esperti di 3BMeteo, il ciclone artico sarà responsabile di condizioni di tempo instabile se non perturbato su diverse aree del Centro sud Italia. Al contempo, l’alta pressione presente sull’ovest dell’Europa protenderà un cuneo in direzione del Nord Italia. Fino ad oggi, dunque, piogge e temporali tenderanno a concentrarsi al Sud con residuo e marginale interessamento del Centro, sempre secco al Nord. Meteo, ...