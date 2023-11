Maldini | «Ho provato a portare Messi al Milan | Leao è un talento anche come cantante»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 novembre 2023) L’ex dirigente e calciatore delPaoloè stato ospite al podcast “PoretCast” del comico Giacomo Poretti e ha svelato un retroscena su Leo: «Per una decina di giorni abbiamo cercato dial, ma poi abbiamo capito che era impossibile. Adesso è troppo tardi, ma vedere un calciatoreè uno spettacolo per tutti. Ero amareggiato quando sentivo che poteva trasferirsi all’Inter». Sul futuro: «In teoria sono in pensione, ma di sicuro non farò mai l’allenatore. Vedevo mio padre sempre con la valigia pronta». Sul passato da calciatore: «Mi manca l’ambiente dello spogliatoio, quel mix di paura ed emozione prima della partita, mail contatto e l’adrenalina della gente. C’è una differenza enorme ...