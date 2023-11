Malattie rare neuromuscolari | la rete veneta fortemente attrattiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) - Il tasso di attrazione di pazienti che scelgono di essere seguiti in Veneto, pur essendo residenti fuori regione, si approssima al 18%, mentre il tasso di mobilità extgionale è molto contenuto (2%). Padova, 23 novembre 2023 – Nel Veneto risiedono 5.439 pazienti viventi affetti da una patologia neuromuscolare, di cui 119 seguiti in strutture fuori regione. È quanto emerso nel corso dell'evento “LO SNODO CHIAVE DELLA TRANSIZIONE NELLE– VENETO”, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Roche. “D'altra parte - commenta Paola Facchin, Responsabile Coordinamento, Regione Veneto -, laper leè ...