Madre e figlio si tolgono la vita dopo aver distrutto 20mila euro | tragedia in provincia di Padova

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una donna di 87 anni e ildi 60 anni si sono tolti lain contanti. È quanto accaduto a Teolo, un paesino delno, all’interno della casa in cui i due convivevano. Le ragioni del gesto non sono chiare. I due sono stati trovati senzanella loro villetta bifamiliare e il decesso è stato causato dall’inalazione di monossido di carbonio. Secondo gli inquirenti non si tratta di un incidente, ma di una scelta volontaria. Il gas proveniva da una stufa a legna, e i due corpi sono stati ritrovati entrambi al piano terra, dove tutte le finestre erano sigillate e dove anche le porte erano state chiuse ermeticamente, dettagli che hanno confermato agli inquirenti l’ipotesi del gesto ...