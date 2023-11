Madre e figlio muoiono per le esalazioni di una stufa | ma è stato un gesto volontario | in cenere anche 20mila euro

(Di giovedì 23 novembre 2023) Una donna di 87 anni e ildi 60 sono morti in casa a Teolo, in provincia di Padova e le indagini hanno portato a un rivelazione:sono morti per ledi monossido di ...

Gina Lollobrigida - il figlio vuole dare in adozione i cinque cani della madre : "Non posso curarli"

Madre e figlio morti in casa - prima hanno tagliato 20mila euro per farli avere ai parenti

Madre e figlio morti in casa - prima hanno tagliato 20mila euro per non farli avere ai parenti

Torino: anziani in difficoltà si rivolgono alla Polizia di Stato

non hanno altri familiari su cui far affidamento e, nonostante il supporto assistenziale prestato dal Comune, non riescono a far fronte alle incombenze della vita quotidiana. Ivan ed ...

Madre e figlio si tolgono la vita a Teolo e tagliano banconote per 20 mila euro per non lasciarli agli eredi Il Mattino di Padova

Padova, mamma e figlio si uccidono in casa. Prima tagliano banconote per 20 mila euro. «Erano in guerra coi parenti» Corriere della Sera

Papa Francesco: a Fraternità di Romena, “la vita è troppo corta per essere egoisti”, perdita di un figlio “dolore immenso”

sentì compassione per una madre vedova che aveva perduto il figlio”. “Questa è una vocazione propria di Romena”, ha osservato il Papa, secondo il quale “Romena ci ricorda questo: essere cristiani ...

Uccisi dal monossido di carbonio

Madre e figlio, scrive il Corriere del Veneto, che appartengono a una famiglia storica del piccolo centro in provincia di Padova e sono molto conosciuti, si erano isolati dal mondo, rompendo i ...