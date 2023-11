Madre e figlio morti in casa con 20mila euro in banconote tagliate

(Di giovedì 23 novembre 2023)sono stati trovatiin un appartamento di Teolo, in provincia di Padova, con centinaia diper un valore di circa ventimila. I corpi senza vita dei due, una pensiona 87enne e il60enne, sono stati rinvenuti nelle prime ore di mercoledì all’interno della villetta bifamiliare dove vivevano in borgata La Croce. Ad allertare i soccorsi gli altri residenti della zona, allarmati da uno scoppio e da un odore di gas che si sentiva uscire dallaalle prime luci dell’alba. I vigili del fuoco, accorsi sul posto hanno dovuto chiudere le condutture del gas prima di forzare l’ingresso dellama, quando sono entrati, per i due era ormai era troppo tardi.e ...

Padova - madre e figlio tagliano banconote per 20 mila euro e muoiono : «Avvelenati dal monossido di carbonio»

Madre e figlio, descritti come estremamente riservati, non avevano un buon rapporto con il vicinato dopo la morte del padre quindici anni fa. La mancanza di contatti con i parenti negli ultimi anni ...

