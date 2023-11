(Di giovedì 23 novembre 2023) (Adnkronos) – Dall’iconico bustier con il reggiseno a cono firmato Jean-Paul Gaultier alla catsuit specchiata di Atelier Versace. Per il ‘The Celebrationcheporterà stasera e sabato al Mediolanum Forum di Assago, a, la regina del pop sorprenderà i suoi fan con un guardaroba impeccabile firmato da alcuni tra i big della moda che hanno contribuito a rendere il suo stile così iconico in quattro decenni di successi, tanti quanti quelli che la star si appresta a ripercorrere con il pubblico. Ognidi Miss Ciccone è stato studiato nei minimi dettagli dai costumisti Rita Melssen ed Eyob Yohannes. Saranno 17 i costumi chesfoggerà sul palco di Assago intonando hit come ‘Like a Prayer’, ‘Holiday’, ‘Vogue’ e che si ispirano agli outfit memorabili indossati dalla diva delle ...

Madonna in concerto a Milano con 'The Celebration Tour'

Come spostarsi per andare a vedere Madonna in concerto

Sull'app dell'azienda di trasporti milanese la guida su come muoversi a tema. 'Time goes by' per ricordare gli orari dei treni e dei parcheggi, 'Strike a pose' perché il 'movimento più veloce ...

Tutto esaurito a Milano per le due date italiane di Madonna RaiNews

Madonna in concerto a Milano, sarà una Celebration! Scaletta e attese Icon Magazine

Madonna a Milano: tutti i look del 'Celebration tour'

Da Jean-Paul Gaultier a Versace, la regina del pop ha chiamato alcuni dei big della moda per realizzare gli abiti di scena ...

Perché non riusciamo ancora a superare Madonna

La popstar è a Milano per le due date italiane del Celebration Tour (giovedì 23 e sabato 25 al Forum di Assago). Uno show epico, degno di un'icona. Come solo lei ...