M5s al contrattacco | Conte presenta la sua manovra

Leggi su notizie

(Di giovedì 23 novembre 2023) Lacontinua ad essere al centro del dibattito politico. Il M5s decide di rispondere al governondo la propria. I dettagli. Unain sei punti per rispondere a quella del governo. Il M5s decide di passare ale lo fando sei capitoli per rilanciare il Paese dal punto di vista economico (e non solo).ladel M5s – Notizie.com – © AnsaUnagiusta l’hanno chiamata i pentastellati e che vede al suo interno molte bandiere del Movimento come per esempio il taglio del tetto al contante oppure il cashback fiscale. “Non permettiamo al premier Meloni di giustificarsi con la Legge di bilancio responsabile“, ha dichiaratonella ...