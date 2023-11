Luton Town vs Crystal Palace – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 novembre 2023) Cercando di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione della Premier League, ilospita ilal Kenilworth Road sabato 25 novembre pomeriggio. Le due squadre si incontrano per la prima volta in una competizione dalla stagione 2006-07 in Championship, quando la squadra di casa si impose con il punteggio di 2-1 in entrambe le partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSei giorni dopo aver conquistato un combattuto punto nel pareggio per 1-1 con il Liverpool, il ...