L’ultimo report della BCE sui pagamenti elettronici in Europa

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 23 novembre 2023)suiBanca Centralefornice dati relativi alla prima e alla seconda metà del 2022. In generale, si registra un aumento deieffettuati non in contanti. In particolare, icon carta rappresentano il 54% del numero totale deiche non sono stati fatti in contanti. Scendiamo nei dettagli del rapporto ma, prima, chiariamo quali sono i sistemi di pagamento presi in analisi:con carta, bonifici, addebiti diretti,con moneta elettronica. LEGGI ANCHE >>> Come si legano i concetti di inclusione digitale e inclusione finanziaria? I dati sull’aumento dei...