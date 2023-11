Lubo | Giorgio Diritti | Franz Rogowski e l' importanza della rabbia

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023) "Ho sempre un po' paura, ma sono tedesco: dentro sono molto arto spesso": intervista ae Valentina Bellè, regista e protagonisti di, film tratto dal dal romanzo di Mario Cavatore "Il seminatore", che racconta il rapimento di bambini zingari da partePro Juventute durante la Seconda Guerra Mondiale. Presentato in concorso a Venezia 2023,diracconta una storia a lungo tempo volutamente ignorata: il rapimento, durante la Seconda Guerra Mondiale, di bambini figli di famiglie zingare da partePro Juventute, in Svizzera. In sala dal 9 novembre,(recensione qui) si ...