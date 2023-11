Lovesick | in anteprima il video di ‘Until I’m Done’

Leggi su funweek

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si intitola Until I’m Done, il nuovo singolo dei, recentemente candidati per il premio Ameripolitan Music Awards 2024 nella categoria western swing band in Austin, Texas. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 24 novembre. Dopo il precedente Goin’ Down, Until I’m Done anticiperà le Los Angeles sessions che confluiranno nell’album di prossima pubblicazione. Non è la prima volta che i– con la loro sottile e pungente ironia – raccontano degli eccessi negli Stati Uniti. Lo fanno anche in Until I’m Done. Il brano narra di casinò e giochi d’azzardo in una notte tutta americana. Una notte di luci, suoni e rumori di una frenetica città come Los Angeles: è qui, del resto, che ihanno registrato questo nuovo brano. Il protagonista – sedotto, ...