Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 23 novembre 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 23 novembre 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 21, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 78 (145) 18 (100) 64 (100) 52 (85) 22 (73) Cagliari: 73 (96) 2 (64) 76 (61) 69 (48) 32 (47) Firenze: 24 (141) 28 (65) 47 (53) 12 (49) 29 (48) Genova: 6 (91) 38 (60) 65 (59) 4 (54) 17 (47) Milano: 38 (111) 86 (89) 58 (87) 1 (65) 10 (64) Napoli: 21 (101) 57 (64) 60 (61) 32 (61) 37 (57) Palermo: 27 (117) 53 (106) 88 (68) 69 (59) 47 (54) Roma: 89 (70) 84 (68) 7 (59) 72 (42) 50 (39) Torino: 53 (104) 80 ...

Oroscopo Paolo Fox venerdì 24 Novembre 2023: Capricorno ansioso

... firmato protocollo per nuova linea Alta Velocità Ultime notizie Zerottonove Salerno, firmato protocollo per nuova linea Alta Velocità 23 Novembre Estrazioni del, dele del ...

Lotto e SuperEnalotto, cosa cambia per l'Immacolata Termoli Online

SuperEnalotto, posticipi estrazioni per la festa dell'Immacolata: le nuove date

Cambio data per chi ama giocare i propri numer ifortunati. Si informa che, in occasione della Festa dell’Immacolata, l’estrazione del concorso SuperEnalotto n° 169 di venerdì 8 dicembre sarà ...

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 novembre: i numeri fortunati di oggi

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi, giovedì 23 novembre, in diretta su Today.it. Il jackpot in palio per la sestina vincente è di 21 milioni di euro ...