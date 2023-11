L’omicidio di Giulia Cecchettin | l’allarme inascoltato del vicino | perché nessuno è intervenuto?

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 novembre 2023)didelÈ la sera dell’11 novembre quando un residente chiama il 112 per denunciare un’aggressione in strada: si scoprirà solamente dopo che vittima dell’aggressione è proprio, la 22enne uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Sono circa le 23,20 quando un residente di via Aldo Moro, a Vigonovo, chiama i carabinieri raccontando di aver sentito una voce femminile urlare “così mi fai male” e chiedere aiuto. L’uomo vede un individuo calciare con violenza contro una sagoma che si trova a terra, per poi scorgere una Fiat Grande Punto fuggire via senza riuscire a leggere il numero di targa. La macchina è quella di Filippo Turetta, che alle 23,40, circa venti minuti dopo, si ferma ...