Lollobrigida ferma Frecciarossa | scoppia la bufera dall’opposizione | “Si dimetta”

«Salve - sono il ministro» : così Francesco Lollobrigida ha fermato il Frecciarossa a Ciampino

Lollobrigida e il treno - il ministro risponde : “Fermata straordinaria? Per tutti - non solo per me”

Lollobrigida e il treno - il ministro risponde : “Fermata straordinaria? Per tutti - non solo per me”

Lollobrigida fa fermare il Frecciarossa solo per lui : scoppia il caso

Trenitalia in ritardo - Lollobrigida scende alla fermata straordinaria e si difende : «Era disponibile per tutti». Schlein : «Arrogante»