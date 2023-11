Lollobrigida e la fermata ad personam | il capogruppo della Lega Romeo prende le distanze | “E’ una cosa che bisognava evitare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 novembre 2023) Fino a oggie Forza Italia avevano reagito con un freddo silenzio alla vicenda, raccontata dal Fatto Quotidiano, del treno Frecciarossa fermato a Ciampino su richiesta del ministro Francesco. Mentre Matteo Salvini evita le domande dei cronisti sul caso del ministro dell’Agricoltura (tra l’altro è proprio lui, in quanto responsabile dei Trasporti e delle Infrastrutture, il ministro competente che il Pd vorrebbe sentire in Parlamento), ad esporsi oggi èal Senato are posizione, criticando il cognatopresidente del Consiglio. “Io penso che sia unache bisogna, capisco che ci sono situazioni istituzionali, ma bisogna cercare didi generare ...