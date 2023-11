Loki avrà una stagione 3? La risposta del produttore

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 23 novembre 2023) Kevin Wright, producer della serie per Disney+, ha commentato le possibilità di realizzare una terza. La secondadiè giunta al termine negli ultimi giorni e, sebbene Tom Hiddleston l'abbia definita "la fine di un viaggio durato ben 14 anni", in molti sperano ancora in una terzadello show. A rispondere alle richieste dei fan ci ha pensato di recente il producer Kevin Wright.3, ci sono possibilità? "Dirò due cose che probabilmente vanno in contraddizione. Abbiamo sempre trattato questa secondacome se fosse l'ultima e, da un punto di vista creativo, era la cosa più logica da fare. In questo modo potevamo concentrarci al massimo per raccontare la miglior …