Lo youtuber MrBeast si è fatto seppellire vivo per una settimana | ecco com’è andata

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 23 novembre 2023), lopiù seguito al mondo, ha raccolto oltre 300 milioni di visualizzazioni postando un video nel quale mostrava la suavissuta sottoterra. In 19 minuti Jimmy Donaldson , questo il suo vero nome, ha spiegato tutti i dettagli dell’esperimento ai suoi follower: “È la cosa più spaventosa che io abbia mai”, ha detto. Per rimanere unaseppellito sottoterra, Donaldson ha utilizzato una sorta di bunker sotterraneo a forma di bara dotato di tutti i comfort, ovvero un sistema di aerazione, acqua, cibo in scatola, radio per comunicare con l’esterno e spazio. E poi, naturalmente, manubri pesi, snack. “Quando non dormo non penso alche sono intrappolato in questa bara – ha detto lonel video -. Ma non sempre è ...