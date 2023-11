Lo sfogo di una pendolare | “Treni in ritardo e cancellati | rischio di vedermi decurtare lo stipendio”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 23 novembre 2023) “Tra cancellazioni, ritardi e condizioni igieniche scarse, la situazione è davvero pessima”. Si moltiplicano i disagi sulle linee ferroviarie tra Bergamo e Milano e i pendolari, ormai disperati, tornano a chiedere aiuto. Questa è la segnalazione ricevuta da parte di una lettrice, Federica: impiegata 45enne residente a Curnasco di Treviolo: “Sono ormai due anni che conviviamo con questa condizione e siamo veramente stufi – dice a gran voce, in rappresentanza del gruppo di pendolari con il quale condivide questo calvario-. Prendo il treno alla fermata di Bergamo Ospedale e quello delle 7.20 è spesso in, a volte addirittura cancellato il che mi costringe a prendere quello delle 6.50”. Ma i problemi si manifestano all’andata come al ritorno: “Martedì sono rincasata alle 21, il mio turno di lavoro termina alle 18 e sul treno sono salita alle 18.30, è assurdo. Faccio ...