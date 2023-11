“Lo farà di nuovo” | Jannik Sinner | l’annuncio sul campione è inequivocabile

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 23 novembre 2023)nelle ultime settimane ha fatto innamorare tutti del tennis. Le ultime parole sulaltoatesino sono inequivocabili.è ormai entrato con pieno merito, a soli 22 anni fra l’altro, nella storia dello sport italiano. In un paese da sempre spiccatamente calciofilo come il nostro non è mai stato semplice riuscire a far esplodere la passione per gli altri sport. Solo pochi eletti sono riusciti a sublimare le alternative, se così possiamo definirle: da Alberto Tomba e Marco Pantani, rispettivamente per lo sci e il ciclismo, fino a Federica Pellegrini nel nuoto e passando per il 46 più famoso d’Italia, Valentino Rossi. Nel tennis eravamo rimasti ancora all’epoca d’oro dei vari Panatta e Bertolucci, che intorno alla metà degli anni ’70 riuscirono a conseguire grandi risultati ...