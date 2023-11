LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 87-79 | Eurolega basket in DIRETTA | emiliani in controllo | settima vittoria stagionale! Shengelia e Hackett decisivi

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:35 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:30 Dopo un primo quarto difficile, le V-nere hanno preso le misure mettendo la freccia nel secondo quarto e scappando nella terza frazione complice anche il doppio fallo tecnico fischiato ad Itoudis. Nel parziale conclusivo ilha provato ad accorciare, ma la difesa bianconera ha retto fino alla fine. 15 punti e 8 rimbalzi per Tornikee 14 punti per Daniel, mentre per gli ospiti il top scorer è Johnanthan Motley con 25 punti. Finisce qui: lapiega il ...

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 57-46 - Eurolega basket in DIRETTA : bolognesi a +11 nel terzo quarto - espulso coach Itoudis per doppio fallo tecnico

LIVE – Virtus Bologna-Fenerbahce 70-58 - Eurolega 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 70-58 - Eurolega basket in DIRETTA : Shengelia trascina le V-nere - +12 alla terza sirena! Ospiti in difficoltà

LIVE – Virtus Bologna-Fenerbahce 82-71 - Eurolega 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce 80-69 - Eurolega basket in DIRETTA : bolognesi in controllo - i turchi non riescono più ad incidere! Ultimi 5? decisivi

LIVE – Virtus Bologna-Fenerbahce 85-77 - Eurolega 2023/2024 basket : RISULTATO in DIRETTA

Turris, a gennaio arriveranno nuovi rinforzi: ecco gli over a rischio partenza

Per i due sempre più relegati alla panchina si parla di una possibile cessione già nel mese di gennaio, con il centrale exFrancavilla primo candidato ad andare via, dopo un anno esatto dal ...

LIVE Virtus Bologna-Fenerbahce, Eurolega basket in DIRETTA: impegno ostico contro i temibili turchi OA Sport

Diretta Virtus Bologna-Fenerbahce: dove vederla in streaming DAZN

LIVE EL - Sontuosa Virtus Bologna sul Fenerbahçe, espulso Itoudis

La Virtus Bologna torna in campo, dopo il posticipo di LBA che lunedì le ha regalato vittoria sulla Germani Brescia e primo posto solitario in classifica, per disputare la decima ...

Eurolega: Shengelia e Hackett trascinano la Virtus Segafredo Bologna al successo contro il Fenerbahçe Beko Istanbul

La Virtus Segafredo Bologna torna alla vittoria in Eurolega grazie al successo per 87-79 nel Round 10 contro il Fenerbahçe Beko Istanbul e sale ad un record di 7-3 in classifica. I bianconeri sono sta ...