LIVE Trento-Lubiana | Champions League volley in DIRETTA | alle 20 30 il via del match

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Dopo Piacenza e Civitanova, scese in campo nella giornata di ieri, questa sera toccherà ai gialloblu debuttare nella nuova edizione della rassegna continentale. C’è molta fiducia in casa Itas per questa partita: l’inizio di stagione della squadra di Mario Soli è stato pressocché perfetto, eccezion fatta per la Supercoppa Italiana, visti i sei successi consecutivi conquistati in campionato sin dall’avvio dello stesso, filotto di vittorie che permettono ai trentini di comandare la classifica della regular season. 20.10 Buonasera amici di OA Sport e ben ritrovati alladi, incontro valevole per il primo turno relativo alla Pool B della CEV2023-2024. Buongiorno ...