LIVE Trento-Lubiana 3-1 | Champions League volley in DIRETTA | vittoria senza brillare per i gialloblu

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.25che è stata trascinata da un Kamil Rychlicki spaziale, autore di 28 punti in attacco, tra cui tre muri e due ace a referto. Ottima prova anche per Magalini (14), alla sua prima uscita in Europa, 12 punti anche per Alessandro Michieletto. Tra gli sloveni, da sottolineare le prestazioni di Pokersnik e Gjorgjev (18 punti a testa). 22.22 La squadra di Fabio Soli non sbaglia il primo appuntamento in questa, vincendo il primo match della Pool B conin quattro set (25-15, 20-25, 25-18, 26-24). Prestazioneinfamia elode per i, che dall’alto del loro tasso tecnico riescono ad imporsi, al termine di una serata non particolarmente ...