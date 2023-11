LIVE Trento-Lubiana 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | inizia il terzo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-7 Non sbaglia Gjorgjev da posto 1. 9-6 A tutto braccio Michieletto va a segno da zona 4. 8-6 Questa volta sbagliacon Gjorgjev. 7-6 Passa l’attacco di Pokersnik. 7-5 Sen trattiene troppo il pallone, punto Itas. 6-5 Punto numero 14 del match per Rychlicki. 5-5 Errore in palleggio di D’Heer che spreca una ricezione sensazionale di Pace. 5-4 Attacco vincente per il numero 12 della Itas. 4-4 A segno Magalini da posto 4. 4-3 Mani out per il numero 14 di. 3-3 Non trema con la diagonale Gjorgjev. 3-2 Bordata vincente da zona 2 di Rychlicki. 2-2 Primo tempo vincente per Videcnik. 2-1 Passa la pipe giocata da Magalini da zona 6. 1-1 Non è preciso dai nove metri Sbertoli. 1-0 Ricezione sbagliata da parte diSET 21.24 ...