LIVE Sinner Sonego-Koolhof Griekspoor 6-3 | 2-3 | Italia-Olanda 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | serie di palle break annullate

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin battuta. 2-3attento a rete. 40-15 In rete la risposta di rovescio di. 30-15 Ace esterno. 15-15 Doppio fallo di. 15-0 Recuperi assurdi di, poimette a segno una fortunosa volée con l’aiuto del nastro.in battuta. 2-2 Altra battuta vincente. Anche gli azzurri annullano una palla. A-40 Ace esterno di, che ci sta mettendo la consueta grinta. 40-40 Esce di poco la risposta di. 30-40 In rete il diritto di. 30-30 Greikspoor stecca la risposta di diritto sulla seconda di. 15-30 Stanno salendo ...

LIVE Coppa Davis, Italia - Olanda 1 - 1: a Sinner e Sonego basta un break contro Griekspoor/Koolhof. Azzurri vincono il 1° set

6 - 6 14:18 - Altro game senza patemi perche tiene il servizio a zero, per il 5 - 5. Non è da meno l'olandese che è on fire sia con il servizio che a rete. 6 - 5 Olanda. 14:11 - Si salva ...

Diretta Italia-Olanda 1-1, Sinner show: Coppa Davis, quarti di finale LIVE Corriere dello Sport

Italia-Olanda 1-1 LIVE: ora doppio Sinner/Sonego Sky Sport

DIRETTA Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1. Sinner-Sonego contro Koolhof-Rojer LIVE e FOTO

Il capitano dell'Italtennis, Filippo Volandri ha deciso la formazione che scenderà in campo tra poco nel doppio decisivo nei quarti di Coppa Davis: Sinner e Sonego sfideranno la coppia olandese ...

LIVE Sinner-Griekspoor 7-6, 6-1, Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA: Jannik domina e ora farà anche il doppio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO SINNER/SONEGO-KOOLHOF/GRIEKSPOOR 14.53 Appuntamento dunque a tra pochi minuti per il doppio decisivo tra Italia ed Olanda. Un salut ...