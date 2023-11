LIVE – Sinner-Griekspoor 7-63 0-0 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ile latestuale di, secondo incontro di singolare di Italia-Olanda neididella. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. L’altoatesino, dopo essersi spinto fino all’ultimo atto delle ATP Finals di Torino, torna subito in scena per provare a consegnare ai suoi compagni e al capitano Filippo Volandri un punto molto significativo. Non ha un compito facile contro il numero uno olandese, già incontrato e battuto con difficoltà quest’anno nella semidi Rotterdam. Quest’ultimo è reduce da una stagioneda applausi. Qui è riuscito a conquistare ben due titoli (Pune e ...