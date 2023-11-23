LIVE – Sinner-Griekspoor 6-6 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Sinner-Griekspoor 6-6 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : si va al tie-break
LIVE Sinner-Griekspoor 4-5 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : l’azzurro manca 2 palle break
LIVE – Sinner-Griekspoor 4-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Sinner-Griekspoor 3-3 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : nessuna chance finora per l’azzurro
LIVE – Sinner-Griekspoor 4-4 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA
LIVE Sinner-Griekspoor 2-3 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : nessuna chance finora per l’azzurro
DIRETTA Coppa Davis, Italia - Olanda 1 - 1. Sinner - Griekspoor 5 - 6 LIVE eA seguire si disputerà il doppio
Diretta Italia-Olanda 0-1, ora Sinner: Coppa Davis, quarti di finale LIVE Corriere dello Sport
Italia-Olanda 0-1: Sinner-Griekspoor LIVE Sky Sport
DIRETTA Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1. Sinner-Griekspoor 4-5 LIVE e FOTOOra tocca a Jannik Sinner che affronta Tallon Griekspoor.Poi si disputerà il doppio. La sfida all'Olanda Oggi a Malaga l'Italia affronta l'Olanda nei quarti di Coppa Davis e si chiarisce "lo schema" ...
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