LIVE – Sinner-Griekspoor 6-6 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Sinner

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a sportface©

Autore : sportface
LIVE – Sinner-Griekspoor 6-6, quarti di finale Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 23 novembre 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Griekspoor, secondo incontro di singolare di Italia-Olanda nei quarti di finale della Coppa Davis 2023. Si gioca a Malaga (Spagna) sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. L’altoatesino, dopo essersi spinto fino all’ultimo atto delle ATP Finals di Torino, torna subito in scena per provare a consegnare ai suoi compagni e al capitano Filippo Volandri un punto molto significativo. Non ha un compito facile contro il numero uno olandese, già incontrato e battuto con difficoltà quest’anno nella semifinale di Rotterdam. Quest’ultimo è reduce da una stagione 2023 da applausi. Qui è riuscito a conquistare ben due titoli (Pune e ...
Leggi su sportface
Advertising

  • LIVE Sinner-Griekspoor 6-6 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : si va al tie-break

  • LIVE Sinner-Griekspoor 4-5 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : l’azzurro manca 2 palle break

  • LIVE – Sinner-Griekspoor 4-5 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

  • LIVE Sinner-Griekspoor 3-3 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : nessuna chance finora per l’azzurro

  • LIVE – Sinner-Griekspoor 4-4 - quarti di finale Coppa Davis 2023 : RISULTATO in DIRETTA

  • LIVE Sinner-Griekspoor 2-3 - Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA : nessuna chance finora per l’azzurro

DIRETTA Coppa Davis, Italia - Olanda 1 - 1. Sinner - Griekspoor 5 - 6 LIVE e

A seguire si disputerà il doppio

Diretta Italia-Olanda 0-1, ora Sinner: Coppa Davis, quarti di finale LIVE  Corriere dello Sport

Italia-Olanda 0-1: Sinner-Griekspoor LIVE  Sky Sport

DIRETTA Coppa Davis, Italia-Olanda 1-1. Sinner-Griekspoor 4-5 LIVE e FOTO

Ora tocca a Jannik Sinner che affronta Tallon Griekspoor.Poi si disputerà il doppio. La sfida all'Olanda Oggi a Malaga l'Italia affronta l'Olanda nei quarti di Coppa Davis e si chiarisce "lo schema" ...

Australian Open 2024: How to watch, who is playing What is the schedule Are Novak Djokovic and Rafael Nadal playing

When is the 2024 Australian Open tennis event Who's playing How to watch and live stream in the UK Are Rafael Nadal and Novak Djokovic playing
Video su : LIVE Sinner
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Zazoom Social News - Permalink
Cerca Tag : LIVE Sinner LIVE Sinner Griekspoor quarti finale