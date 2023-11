LIVE Sinner-Griekspoor 6-6 | Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA | si va al tie-break

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Altra battuta vincente. Si va al tie-. 40-0 Servizio vincente al centro di. 30-0 Non tiene l’olandese sulla diagonale di rovescio. 15-0 Ace al centro di. 5-6 Scambio durissimo.resiste alle accelerazioni di, poi viene a rete e si conquista il punto con la volée di diritto. 40-0 In rete la risposta di. 30-0 Ace al centro. 15-0 Corta la risposta dilo castiga subito con il diritto. 5-5 Servizio e rovescio incrociato di. 40-0spinge con il diritto, poi chiude con uno smash deciso. 30-0 Ace esterno all’incrocio delle linee. 15-0 In rete la risposta dell’olandese. E’ ...

A seguire si disputerà il doppio

Ora tocca a Jannik Sinner che affronta Tallon Griekspoor. Poi si disputerà il doppio.

