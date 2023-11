LIVE Sinner-Griekspoor 2-3 | Italia-Olanda 0-1 Coppa Davis in DIRETTA | nessuna chance finora per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Doppio fallo di, il primo della partita. 0-15 Brutta palla corta diprende campo e chiude con la volée di diritto. 2-3 In rete il rovescio di. Altro game interlocutorio. 40-0 In rete la risposta di rovescio di. 30-0 Strappa di diritto. 15-0 Sta servendo bene l’olandese, per il momentoperdi strappare il break. 2-2 Ancora un buon servizio per. 40-30 Risposta vincente dell’olandese con il diritto incrociato. 40-15 Scambio lungo, il tulipano affossa il rovescio in rete. 30-15 Servizio vincente al centro di. 15-15 Spinge tantissimo ...