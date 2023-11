LIVE Roma-Ajax 3-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | prima vittoria in casa con le reti di Giacinti e Giugliano!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.55 Lasi prende la testa del girone insieme al Bayern Monaco con 4 punti annichilendo l’con ben tre gol, frutto della doppietta die della bella girata di Giugliano nella ripresa. 95? Finisce la partita,3-0. 94? Ultimo giro d’orologio. 92? Tiro velleitario da centrocampo dell’. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 86? Continua oramai il pressing finale dell’. 84? Fuori Leuchter e Keijzer, dentro De Klonia e Tolhoek nell’. 82?che ci prova in attacco, ma sono molti gli errori ...