LIVE Roma-Ajax 1-0 | Champions League calcio femminile in DIRETTA | Giacinti sblocca la partita!

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Miracolo di Ceaser su Hoekstra che aveva compiuto un colpo di testa preciso. 9?che continua ad attaccare,in difficoltà. 7? Goooooooooooooooool,, destro al volo che si insacca sotto la traversa,1-0. 5? Haavi con un doppio dribbling semina il panico nella difesa olandese. 3? Leuchter di testa impegna Ceasar. 1? Inizia la20.55 Ingresso in campo delle giocatrici. 20.50 Termina il riscaldamento delle giocatrici, tra poco l’ingresso in campo. 20.45 Le giocatrici dell’in panchina: Nienhuis, Van der Wal, Verhoeve, Van de Velde, Hoekstra, Jansen, Yohannes, Sabajo, Keukelaar, De Klonia, De Sanders, Tolhoek. 20.40 La panchina della: ...