LIVE Kecmanovic-Draper 7-6 | 2-2 | Serbia-Gran Bretagna | Coppa Davis in DIRETTA | ancora ‘on serve’ nel 2° set

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Implacabile col dritto. 40-30 Prima vincente. 30-30 Dritto vincente sulla riga del britannico. 30-15 Lungo il dritto di Jack, grave! 15-15 Forse il primo gratuito di dritto del serbo. 15-0 Prima vincente e rovescio di. 2-1 Ace (7). 40-30dritto inside out di. 40-15 Attacca bene e chiude. 30-15 Volèe colpita di manico dal britannico. 30-0 Prima vincente. 15-0 Miracolo in allungo a rete disullo splendido passante di rovescio stretto del serbo. 1-1 Servizio e dritto. 40-30 Smorzata neanche a rete del serbo. 40-15 Prima e dritto. 30-15 Rovescio lungolinea vincente. 30-0 Largo il rovescio diche continua a ...