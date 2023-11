LIVE – Kecmanovic-Draper 5-5 | quarti di finale Coppa Davis 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 novembre 2023) Ile latestuale di, primo incontro di singolare di Serbia-Gran Bretagna neididella. Sul veloce di Malaga inizia tra i ‘numeri due’ questo quarto. Alla fine il capitano della Serbia ha scelto di mandare in campo, preferendolo a Lajovic e Djere. Nessun dubbio invece per la squadra avversaria, con unin grande forma in queste settimane. Tra i due non ci sono precedenti. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sul match ditra, pianificato a partire dalle ore 16.00. COME SEGUIRE LA SFIDA IN ...