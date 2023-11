LIVE Kecmanovic-Draper 3-3 | Serbia-Gran Bretagna | Coppa Davis in DIRETTA | ancora nessuna palla break a metà del 1° set

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 MIRACOLO di. Stop volley di rovescio messa a “letto” appena al di là della rete. 30-30 Entra dalla risposta col drittoma resta dietro e sbaglia quello successivo, grave errore qui non scendere a rete. 15-30 Primo errore di rovescio del match del serbo. 15-15 Sfonda col dritto. C’è Dan Evans in mezzo ai tifosi della GBR. 0-15 SPLENDIDAcorta in controtempo di. 3-3 Esce il dritto di. 40-15 Seconda a uscire e dritto lungolinea. 30-15 Prima vincente. 15-15 Ace (4). 0-15un dritto largo di. 3-2 Prima alla “T”. 40-15 Ottimo schema del serbo, che chiude col rovescio aprendosi il campo col servizio. 30-15 Prima ...