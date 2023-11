LIVE Italia-Svizzera 0-2 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | terzo end annullato

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GERMANIA DIDALLE 15.00 10.59: Sempre una stonea punto quando mancano gli ultimi 4 tiri 10.57: Stones a punto a metà del quarto end 10.51: Una stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 10.47: Mano annullata, larresta in vantaggio 2-0 10.43:Prosegue la serie delle bocciate, si potrebbe andare verso l’annullamento 10.40: Bocciate e contro bocciate in avvio diend, una stone azzurra a punto 10.35: Ancora non riesce la bocciata da punto di Constantini e arriva la mano rubata da uno delle svizzere 10.29: Due stone svizzere nella casa dopo 4 tiri 10.27: Ci sono tre stone svedesi nella casa dopo 8 tiri 10.24: ...