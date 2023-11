LIVE Italia-Svezia 8-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | terza mano rubata consecutiva per le azzurre!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.15 Le svedesi rispondono con una guardia sulla center line. 21.14 L’apre il quinto end posizionando una stone al centro della casa. 21.13 All’inizio da sogno dell’si oppone una partenza complicata per Isabella Wranaa. La skip svedese ha provato un tiro complicatissimo con la penultima stone, pregiudicando l’end intero. 21.11! È troppo forte il tiro di Wranaa, che non riesce nella tripla bocciata.8-0. 21.11 Wranaa proverà ad effettuare una tripla bocciata per portare a casa 2 punti. 21.10 Bocciata perfetta per Costantini. Le svedesi ora sono chiamate ad una tripla bocciata per portare almeno un punto. Tiro importantissimo, poiché la minima sbavatura porterebbe ad un ...