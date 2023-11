LIVE Italia-Svezia 7-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre da sballo | partenza assurda dopo tre end!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58 Lagioca dietro la propria guardia, posizionando una stone poco fuori dalla casa. 20.57 Seconda stone in casa per l’, che questa volta gioca leggermente spostata dalla center line. 20.56 Laposiziona una guardia laterale molto alta. 20.56 L’apre posizionando una stone al centro della casa, poco prima della T line. 20.55 Inizio di partita perfetto per l’, che3 end è avanti per 7-0, con 2 mani rubate, di cui l’ultima da 2 punti. Lestanno giocando al limite della perfezione in questo avvio di partita, costringendo le avversarie a rincorrere costantemente. 20.53 MANO RUBATA DA 2!!! Il tiro di Wranaa riesce parzialmente, con la stone gialla che ...