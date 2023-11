LIVE Italia-Svezia 10-2 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | azzurre in controllo della partita

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.02 L’accetta di concedere il punto alle svedesi, tirando lunga l’ultima stone.10-2. 22.01 Fantastico tiro di Isabella Wranaa, che riesce ad incastrare la stone gialla presente in casa perfettamente al centro. 22.00 Non è chiarissimo di chi sia il punto, visto che le stone sono tutte molto vicine al centro. Dall’inquadratura dall’alta sembrerebbe essereno. 21.59 Tiro perfetto di Costantini, che si appoggia perfettamente alla stone svedese. 21.57 La situazione al centrocasa è molto intricata: ci sono 5 stone nel cerchio rosso, tutte limitrofe. La più vicina al centro è svedese, che è seguita da unana e poi da un’altra gialla, a contatto con un secondo sasso ...