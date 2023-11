LIVE Italia-Svezia 0-0 | Europei curling femminile 2023 in DIRETTA | iniziata la semifinale!

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.04 Lene rispondo posizionando la prima stone in casa, sul lato sinistro. 20.03 Le svedesi aprono il primo end piazzando la guardia sulla center line. 20.02 INIZIA LA19.59 I colori delle stone per questa partita: l’avrà il rosso, mentre lail giallo. 19.58 L’avrà il martello nel primo end. 19.57 La formazione svedese è formata da: Isabella Wranaa, Almida De Val, Maria Larsson e Linda Stenlund. L’alternate dellaè Jennie Waahline. 19.55 Il quartetto dell’è composto da: Stefania Costantini, Elena Mathis, Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli. A queste va aggiunta Marta Lo Deserto, presente come alternate. 19.54 La...