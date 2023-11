LIVE Italia-Germania 7-4 | Europei curling 2023 in DIRETTA | azzurri in vantaggio dopo sei end

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:38 Retornaz decide di andare a vuoto, così l’potrà rimanere di mano anche nel settimo end. 16:36 Bocciata multipla di Retornaz, casa completamente vuota, non un bene per noi. 16:34 Per poco non riesce la doppia giocata a Mosaner. 16:33 Arman boccia nuovamente. 16:32 I tedeschi la piazzano nuovamente. 16:31 Arman boccia la guardia avversaria. 16:30 Partiamo subito in maniera aggressiva, seconda stone a punto per Giovanella. 16:28 Giovanella invece vamente dentro la casa. 16:26 Laapre il sesto end con una guardia. 16:24 Adesso qualche minuto di pausa prima dell’inizio del secondo tempo. 16:22 Non sbaglia questa volta Totzek, arrivano due punti per i tedeschi. 16:20 Bocciata singola di Retornaz, Totzek ha tutto lo spazio per marcare due ...